Ночь на проспекте Баграмяна прошла без происшествий

Демонстранты заночевали в палатках. В данном районе находится небольшое число полицейских.

Рано утром на проспект вышел кандидат в премьер-министры от «Движения за спасение Отечества» Вазген Манукян. Он пообщался с гражданами, а также ответил на вопросы Радио Азатутюн.

Вазген Манукян заявил, что круглосуточные митинги будут продолжаться до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. Лидер оппозиции посчитал их задачу решенной на 90%.

Отметим, что по предварительной информации сегодня на 13:00 назначено заседание Национального собрания, инициированное оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Накануне также было назначено заседание, но оно не состоялось, так как члены правящей фракции «Мой шаг» не явились в Национальное собрание и заседание провалилось. Состоится сегодняшнее заседание или нет, станет понятно позже.

Вазген Манукян сообщил, что сегодня в 13:00 они проведут параллельный митинг, после которого будет шествие. О дальнейших действиях он не сообщил.

Напомним, к требованию отставки премьер-министра присоединился и Генштаб Вооруженных сил Армении. На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что после заявления Генштаба премьер-министр уйдет в отставку, Вазген Манукян ответил, что Пашинян не понимает, что означает требование Генштаба. «Это приговор», - пояснил лидер оппозиции.

Проспект Баграмяна по-прежнему закрыт для движения с перекрестка Московян-Баграмян до перекрестка Баграмян-Демирчян.