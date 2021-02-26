Пашинян подчеркивает факты, касающиеся армии

Он написал:

«Решением правительства с 1 июня 2019 года чистая ежемесячная зарплата военнослужащих Армянской армии увеличилась согласно следующему списку:

- Командир полка – на 22 тыс. драмов (около 42 долларов), 4,6%.

- Заместитель командира полка – на 51 тыс. драмов, 12,7%.

- Командир батальона – на 88 тыс. драмов, 23%.

- Командир роты – на 97 тыс. драмов, 32,6%.

- Командир взвода – на 72 тыс. драмов, 26,2%.

- Старший прапорщик – на 38 тыс. драмов, 18%.

- Рядовой контрактной службы – на 23 тыс. драмов, 13,7%.

- Сержант-контрактник (обученный) – на 49 тыс. драмов, 22%.

В бюджете на 2020 год Министерству обороны было выделено 307 млрд драмов, что на 28% или 66 млрд драмов больше фактического показателя 2018 года, и примерно на 4,5% больше фактического показателя 2017 года. С мая 2018 года по сравнению с видимым периодом Республика Армения приобрела беспрецедентное количество оружия и боеприпасов. Вооруженные силы были пополнены средствами ПВО, средствами артиллерии, зенитными системами, огнестрельным оружием, боеприпасами, 310 единицами автомобильной техники. Кстати, наше Минобороны и Генштаб решали, что покупать, а правительство выделило необходимое финансирование».