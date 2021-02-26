Минобороны опровергает сообщения о провокациях азербайджанцев на нахиджеванском участке границы

«В ряде СМИ широко распространилась опубликованная некоторыми пользователями Facebook информация о провокациях, осуществленных вооруженными силами Азербайджана на границе Армении и Нахиджевана. Информация не соответствует действительности. Еще раз призываем вас воздерживаться от распространения дезинформации», - говорится в заявлении Минобороны Армении.