Партии призывают избегать столкновений

Оппозиционная парламентская партия «Просвещенная Армения» отмечает, что в противном случае велика опасность столкновений и нового «1 марта».

«Мы не должны никогда забывать этот урок и не должны позволять, чтобы армяне в Армении вновь поднимали руку против армян. Процессы должны оставаться в рамках конституционности, должна быть осуществлена смена власти без потрясений. Урегулирование кризиса без отставки премьер-министра уже невозможно», - говорится в заявлении совета партии.

Внепарламентская Республиканская партия Армении (РПА) уверена, что власти «в рамках демонтажа Армении пытаются спровоцировать гражданские столкновения». Исполнительный орган РПА призывает своих членов и сторонников собраться на Площади Свободы.

Вторая по величине парламентская сила, оппозиционная партия «Процветающая Армения» (ППА), призывает СНБ, Полицию и другие силовые структуры не выступать против собственного народа. ППА назвала заявление Вооруженных сил и Генерального штаба ВС переломным.

«Мы призываем Никола Пашиняна не вести страну к гражданской войне, не проливать крови внутри страны, не делать из армян врагов, так как наш реальный враг находится по ту сторону нашей границы», - говорится в заявлении ППА.

Партия «Во имя республики», возглавляемая независимым депутатом Арманом Бабаджаняном, призывает президента для разрешения процессов без потрясений незамедлительно инициировать политические консультации между всеми сторонами, а также призывает немедленно созвать внеочередное заседание парламента.

Внепарламентская партия «Наследие» также считает, что в этой ситуации президент, Национальное собрание, парламентские и внепарламентские партии, военно-политическое руководство должны срочно сплотить общественные силы, посредством консультаций преодолеть премьерский кризис.

Отметим, что сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра и правительства. Пашинян назвал заявление Генштаба «попыткой военного переворота» и призвал своих сторонников собраться на Площади Республики в Ереване.