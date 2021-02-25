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Политика

Пашинян проводит шествие, оппозиция призывает сторонников на митинг

В настоящее время премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит шествие своих сторонников в центре Ереване.

Он заявил, что в 16:00 выступит на митинге на площади Республики, одновременно призвав сторонников не вступать в стычки с представителями оппозиции.

Между тем, оппозиционное «Движение по спасению Отечества» приветствовало заявление высшего командования ВС Армении, которое потребовало отставки Пашиняна и правительства. Оппозиционное движение призывало граждан объединиться вокруг армии и собраться на митинг на площади Свободы в Ереване в 15:00.

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