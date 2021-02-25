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Политика

Пашинян выступит с речью на центральной площади Еревана в 16:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что выступит с речью на Площади Республики в Ереване в 16:00.

До этого на своей странице в Facebook Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади.

«Полиция и другие правоохранительные органы обеспечивают безопасность собрания», - написал Пашинян.

Отметим, что сегодня Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра и правительства. Пашинян назвал заявление Генштаба «попыткой военного переворота» и призвал своих сторонников собраться на Площади Республики в Ереване.

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