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Политика

Пашинян заявил о решении снять с должности начальника Генштаба и призвал сторонников собраться на Площади Республики в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем решении уволить также главу Генштаба Армении Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, что последовало за заявлением высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера.

Ранее в четверг руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна и правительство подать в отставку.

В ходе прямого эфира Пашинян призвал своих сторонников собраться на Площади Республики, назвав требование военных «попыткой переворота».

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», - заявил он.

Пашинян заявил, что взял на себя всю ответственность за произошедшее в войне в Нагорном Карабахе, отметив, однако, что сейчас сложилась ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, и «этих вопросов избежать невозможно». Как отметил Пашинян, некоторым генералам эти вопросы могли бы не понравиться, в связи с чем, по его словам, они и решили призвать его к отставке.

Между тем, руководитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность в связи с внутриполитическими развитиями в Армении, призвав стороны проявить «трезвость и благоразумие» и предложив посреднические услуги для преодоления политического кризиса.

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