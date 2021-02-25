Пашинян заявил о решении снять с должности начальника Генштаба и призвал сторонников собраться на Площади Республики в Ереване

Ранее в четверг руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна и правительство подать в отставку.

В ходе прямого эфира Пашинян призвал своих сторонников собраться на Площади Республики, назвав требование военных «попыткой переворота».

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», - заявил он.

Пашинян заявил, что взял на себя всю ответственность за произошедшее в войне в Нагорном Карабахе, отметив, однако, что сейчас сложилась ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, и «этих вопросов избежать невозможно». Как отметил Пашинян, некоторым генералам эти вопросы могли бы не понравиться, в связи с чем, по его словам, они и решили призвать его к отставке.

Между тем, руководитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность в связи с внутриполитическими развитиями в Армении, призвав стороны проявить «трезвость и благоразумие» и предложив посреднические услуги для преодоления политического кризиса.