В России отреагировали на заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров», официальная Москва молчит

Заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ Виктор Заварзин сегодня в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи после заявления последнего о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер».

««Искандеры» у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это просто абсолютная ложь и даже не подлежит никакому сомнению», - заявил российский депутат.

Другой депутат Госдумы, руководитель Группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин, комментируя заявление Пашиняна об «Искандерах», сказал, что заявление премьер-министра Армении о якобы невзорвавшихся оперативно-тактических ракетах «Искандер» свидетельствует как минимум о его некомпетентности. Слова депутата Госдумы передает РИА Новости.

«Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании «Искандеров» в недавней войне и их «устарелости», - сказал российский депутат.

Дмитрий Саблин также подчеркнул, что «Искандер» подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии.

Напомним, вчера в интервью интернет-ресурсу 1in.am, отвечая на обвинения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о неиспользовании «Искандера» во время 44-дневной войны, Пашинян заявил, что Саргсян «сам знает ответ на свои вопросы». «Пусть спросит, почему не взорвалась запущенная ракета «Искандер» или почему она взорвалась на 10%?» - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли так было, премьер ответил: «Не знаю, может, это оружие 80-х годов».

Российская пресса обратилась к заявлениям премьер-министра Армении

Это заявление премьер-министра Армении вызвало настоящую бурю в российской прессе, возможно, по той причине, что Армения - первая страна, которой Россия продала этот, по мнению российских экспертов, сверхсовременный и эффективный комплекс. Кроме того, вооружение и боеприпасы составляют огромную часть российского экспорта. Достаточно вспомнить, что только Азербайджан за последние десять лет закупил у России вооружений на сумму около 5 млрд долларов.

Практически все российские СМИ написали о заявлении премьер-министра Армении под заголовком «Пашинян сказал, что российский «Искандер» неэффективен».

«Ведомости», в частности, напомнили, что в 2016 году Армения первой из зарубежных стран получила комплексы «Искандер», которые были показаны в Ереване в сентябре того же года на военном параде ко Дню независимости страны.

Независимое от Кремля издание «Медуза» напоминает, что Армения – первая и пока единственная зарубежная страна, получившая «Искандеры» от России. На вооружении этой страны находятся 4 ракетных комплекса.

Военный эксперт Александр Гольц в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пояснил, что представлений о реальной боеспособности «Искандеров» ни у кого нет.

К заявлению Пашиняна о «невзорвавшейся» оперативно-тактической ракете обратились также «Газета», «Лента», «Коммерсантъ» и «Вести».

РИА Новости, в частности, пишет, что о применении «Искандера» в ходе последней войны в Карабахе впервые еще в ноябре прошлого года заявил бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян.

Российская пресса отмечает, что премьер-министр Армении, фактически, подтвердил, что армянская сторона с территории Армении применила «Искандер» против азербайджанской стороны.

Российский РБК напоминает, что «во время конфликта в Карабахе в прошлом году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: 8 «Эльбрусов», 4 «Точки» и 4 «Искандера»».

Официальная Москва на заявление Пашиняна пока не отреагировала.