USAID выделит 2,65 млн долларов на развитие сельского хозяйства Армении

В рамках финансирования будут расширены две программы USAID, обеспечивающие адресную поддержку женщинам-предпринимателям и процесс формирования кооперативов., говорится в сообщении армянского офиса USAID.

Программе USAID «Сельское экономическое развитие – новые экономические возможности» (RED-NEO), запущенной в феврале 2019 года, предоставлены дополнительные 1,15 млн долларов финансирования, в результате чего общий бюджет составил 5,15 млн долларов. Эти дополнительные средства программа направит на развитие возможностей женщин, стимулирование сельского предпринимательства и выявление препятствий, мешающих женщинам брать на себя роль экономического лидера, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в рамках программы выделено 29 грантов на оказание услуг и снабжение необходимыми товарами. Всего в рамках программы будет предоставлено свыше 100 грантов.

USAID также выделяет дополнительные 1,5 млн долларов на программу «Лагерь инновационных сельскохозяйственных курсов и обучения» (AGRI CAMP) для укрепления формальных кооперативов, развития бизнеса и повышения уровня доступа женщин к сельскохозяйственным инновациям.

Общее финансирование программы сейчас составляет 1,9 млн долларов. В рамках AGRI CAMP, запущенной в мае 2020 года, ремонтируется корпус Национального аграрного университета Армении в Котайкской области, в котором предприниматели из сельских общин республики получат новые навыки для расширения своего бизнеса и совершенствования производства.

AGRI CAMP ожидает, что, благодаря данной программе до 30 апреля 2023 года около 1000 женщин-фермеров смогут лучше пользоваться новыми методами ведения сельского хозяйства и технологиями.