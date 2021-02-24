Есть надежда и уверенность, что вопрос пленных будет решен -Пашинян

Премьер-министр счел такое поведение Азербайджана неуместным, потому что в заявлении от 9 ноября четко зафиксировано обязательство по возвращению пленных, заложников и других удерживаемых лиц – по принципу «всех на всех».

«После того же инцидента в Хцаберде в отношении наших солдат, попавших в плен, делаются разные комментарии: они военнопленные, они не военнопленные. Эти комментарии неуместны, потому что заявление от 9 ноября касается не только военнопленных, но и пленных, заложников и других удерживаемых лиц», - сказал Пашинян.

Подчеркнув, что это трехстороннее заявление и обязательства, взятые в этом заявлении, разделяют все три стороны, подписавшие его, премьер-министр отметил, что армянская сторона интенсивно работает, чтобы решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

На замечание, что армянская сторона, похоже, безупречно выполняет пункты соглашения, а другая сторона его нарушает, и вопрос, «почему мы продолжаем такую линию, не ставя условия, что пока этот вопрос, в частности, пункт 8, не будет удовлетворен, мы не будем продвигаться ни по одному пункту?», Пашинян ответил: «Во-первых, считаю, что нужно сделать все, чтобы процессы не зашли в тупик. И мы продолжаем работать над темой и вокруг повестки дня до тех пор, пока видим, что есть реальная возможность решить проблему. И есть реальная возможность добиться конкретных результатов. Когда мы увидим, что такой возможности нет, конечно, мы не будем затягивать».

Премьер-министр сказал, что находится в постоянном контакте с президентом Российской Федерации, между представителями Армении и Азербайджана ведутся контакты по этому вопросу, и есть надежда и уверенность в том, что эти проблемы будут решены.

Отметим, что по разным данным армянской стороны, сегодня в Азербайджане находятся 200 армянских пленных. До сих пор в Армению возвращены 69 пленных.