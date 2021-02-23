По словам представителя Дорожной полиции, отменено 1365 административных актов, составленных во время войны и в послевоенный период

В те дни люди эвакуировали свои семьи, спасались от войны, находясь в усталом и эмоциональном состоянии, говорят карабахцы. Часто машинами управляли женщины, а также дети, так как мужчины были на передовой.

«В первый раз я вывез детей, когда началась война. Вывез, оставил, вернулся, это произошло тогда. А второй раз вновь наложили штраф, тогда погиб сосед, я поехал на похороны. Всего на 70-80 тысяч», - сказал Радио Азатутюн житель Карабаха Артур Асратян.

Два сына Асратяна находились на передовой, в Ереван он перевез дочь и внуков.

Мы поговорили и с другими жителями Карабаха, большинство зафиксированных нарушений связано с превышением скорости.

Эдгар Овсепян рассказал, что в дни войны приехавший из США человек помогал им, на его машине возил вещи и еду из Еревана, и за превышение скорости ему пришел штраф.

Дорожная полиция фиксирует нарушения с помощью фото- и видеорегистраторов, следовательно, невозможно решить на месте, при каком из нарушений гражданин действовал в условиях крайней необходимости, совершил ли нарушение по неосторожности или умышленно. Поэтому были зафиксированы все нарушения, пояснил начальник юридического отдела Дорожной полиции Айк Варданян.

«Каждый раз каждое заявление рассматривается индивидуально, приглашается соответствующий заявитель, проводится рассмотрение. Если есть обосновывающие документы, это намного проще. Например, граждане предоставляют справки из медицинских учреждений о том, что они совершили административные правонарушения из-за полученного ранения или для транспортировки лекарств или крови», - отметил Варданян.

Некоторые граждане, получившие акты о нарушении, уже успели их обжаловать, другие не знают об этом, многие ждут общего решения.

Между тем, Айк Варданян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что общего решения или проекта об отмене или пересмотре актов нет, каждый гражданин должен индивидуально подать заявление в Дорожную полицию, и после рассмотрения будет принято решение об отмене или пересмотре актов.

«На данный момент в Дорожную полицию поступило 1586 обращений от граждан, из которых 978 - удовлетворены. По 978 удовлетворенным заявлениям отменены 1365 административных актов. Число неудовлетворенных актов составило 608, а число неотмененных административных актов на данный момент по части представленных жалоб составило 929. То есть, мы можем отметить, что почти 60%, а то и 70% поданных заявлений были удовлетворены Дорожной полицией», - сказал Айк Варданян.

С октября по январь включительно на почту Карабаха поступило более 10 тысяч актов, большая часть из них дошла до адресатов, но около 15-20% будут возвращены, так как адресованы вынужденным переселенцам, а адрес проживания многих неизвестен.

В случае, если лицо, совершившее нарушение, не извещается, акты возвращаются и публикуются на сайте azdarar.am, после чего спустя 5 дней считается, что о них уведомлено. И в этом случае при возникновении проблем Дорожная полиция призывает граждан повторно подать заявление, по которому будет проведено рассмотрение и будет принято индивидуальное решение.

«Эти дела с особым вниманием рассматриваются в Дорожной полиции, демонстрируется особый подход к административному производству. Хотя требование закона носит общий характер, но у нас есть понятные причины: сложившаяся в стране ситуация и необходимость защиты прав и интересов граждан, поэтому к подобным вопросам проявляется иной подход, жалобы рассматриваются более всесторонне, чем в других случаях», - сказал представитель Дорожной полиции.

Граждане, которые уже заплатили штраф, также могут его обжаловать, для отмены штрафа установлен 30-дневный срок после получения административного акта.