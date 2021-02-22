Уже неделю поисковые работы в Карабахе не проводятся

Эти работы уже неделю не проводятся, в первую очередь, из-за погодных условий – обильного снега и тумана, а уже сегодня, когда в Карабахе погода стала солнечной, причина задержки неизвестна, отмечает Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Причем, это первый после прекращения огня случай, когда поиски приостановлены на такое длительное время.

«Был случай, когда работы были остановлены на три дня, это было связано со сменой, а также с инцидентом, эти события следовали один за другим, так мы не проводили работы в течение трех дней. Но вот уже неделю отряды, проводящие поисково-спасательные работы, готовятся, в последние два-три дня работы не проводились из за погодных условий, а сегодня азербайджанская сторона без объяснения причин и комментариев заявила, что поисковые работы на неопределенный срок откладываются», - сказал пресс-секретарь Службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан Тадевосян.

Переговоры с азербайджанской стороной ведут российские миротворцы, и именно они сообщили о решении азербайджанской стороны временно приостановить поисково-спасательные работы. За прошедшие месяцы поиски приостанавливались несколько раз - из-за нарушения режима прекращения огня, взрыва мины на азербайджанской стороне и погодных условий. Армянская сторона готова возобновить работу в любой момент, а о причинах запрета она может строить лишь догадки, отметил Унан Тадевосян.

«В настоящее время в неподконтрольных Арцаху населенных пунктах ведутся масштабные строительные работы, например, в Варандинском - Физулинском районе строится международный аэропорт, также на Джраканском – Джабраильском участке строятся инфраструктура, новые дороги. Они, наверное, не хотят, чтобы мы как вражеская сторона видели, что на самом деле происходит на их территории. Строительные работы, и в военной сфере, наверное, есть какие-то новости, о которых мы не должны знать. Это я уже не могу сказать», - сказал Тадевосян.

Если причина действительно в строительных работах, то Унан Тадосян не исключил, что отсрочка поисков может затянуться на длительный срок. Отсрочка на неопределенный срок удлиняет на неопределенный срок и без того кажущиеся в десятки раз более длительными и тяжелыми ожидания тех людей, у которых все еще нет никаких известий о судьбе родных.

«Я не знаю, в плену ли он, жив или мертв. Это неопределенное состояние - просто медленная смерть, мука для нас. У меня больше нет надежды найти своего ребенка. Чем больше времени проходит, тем больше убеждаешься, что ребенка больше нет, не знаешь, чего ждать», - сказала мать одного из пропавших без вести военнослужащих.

В ходе поисково-спасательных работ, проводившихся после прекращения огня, с 13 ноября 2020 года, было обнаружено 1485 тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Это общее число тел, как найденных в ходе поисковых работ, так и переданных азербайджанской стороной. По предварительным данным, из 1485 тел 15 – гражданские лица, остальные - военнослужащие, добровольцы и ополченцы, принимавшие участие в боевых действиях.

«В любом случае, мы всегда готовимся, у нас всегда есть готовые отряды, и мы в любой момент готовы выехать на поиски, мы лишь ждем их разрешения», - сказал начальник управления информации и по связям с общественностью СЧС МВД Карабаха.

Поисково-спасательные работы должны быть проведены в южной части - в районах Воротана, Варанды, Джракана и Гадрута. Хотя в этих местах спасатели уже работали, тем не менее, поскольку, по данным родителей и оперативного штаба, большая часть пропавших без вести находилась именно в этих местах, поисковые работы должны быть проведены еще раз и более тщательно, чтобы найти оставшиеся останки.