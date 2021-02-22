По мнению политолога, расширение российской военной базы может привести к уступке суверенитета. Представитель власти с этим не согласен

Политолог Степан Григорян считает важным уточнение условий, у него есть опасения, что эти процессы приведут к уступке суверенитета Армении.

«Россия помогла нам во время войны? Не помогла, вы знаете. Значит, министр имеет право высказать свое мнение, но вопросы, которые затрагивают суверенитет армянского народа, армянской государственности, не могут решать один или пять человек», - сказал Григорян.

Политолог также отмечает, что действующий договор о базе четко фиксирует условия размещения войск, вооружения, и для их изменения необходим новый договор, который должен быть поставлен на голосование в Национальном собрании и утвержден Конституционным судом.

«Вы знаете, что российская военная база расположена в трех местах в Армении: главная часть - в Гюмри, штаб находится в Ереване, а военные самолеты - в аэропорту Эребуни. Если производится изменение, российские войска также должны быть в Сюнике, это должно быть зафиксировано в договоре. Когда они планируют подписать этот договор, будет ли он представлен общественности или нет? Есть очень много вопросов. Что касается идеи о том, что российские войска нам выгодны, мы должны посмотреть, что происходило во время войны. У нас были проблемы не только в Карабахе, российские войска не помогли, были проблемы и в Армении, Азербайджан бомбил Варденис, Капан, село Давид-Бек. И насколько я помню, это территория Армении, а не территория Нагорного Карабаха, но Россия нам не помогла», - сказал политолог.

На опасения по поводу уступки суверенитета ответил депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян: «Здесь речь идет не об аппетитах России, а об армяно-российских союзнических отношениях. Я считаю, что тем более в последнее время возросла необходимость в армяно-российских союзнических отношениях. И наша позиция всегда заключалась в том, что потенциал 102-й российской военной базы должен быть увеличен, в том числе технические возможности, и мы, думаю, будем двигаться в этом направлении».