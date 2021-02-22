За сутки от коронавируса в Армении скончались 3 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 104 и сейчас составляет 162 098.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3167.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 803 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4438, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 707 329 (3198 за сутки).



