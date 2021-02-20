Сегодня перед нами стоит задача добиться международного признания независимого статуса Карабаха – вице-премьер

В поздравительном послании вице-премьер Тигран Авинян подчеркнул, что историческое значение движения огромно.

«В то же время, Движение обусловило политическую сущность нашего государства и общества, доказав, что мы можем определять свою судьбу собственными руками.

Хотя мы отмечаем этот день в непростых условиях, я уверен, что идеи и принципы Движения, лежащие в основе политической идентичности нашего государства и общества, нисколько не поколеблены. Более того, сегодня перед нами стоит задача привести их в соответствие с современными вызовами и, двигаясь вперед, укреплять наше государство и добиться международного признания независимого статуса Арцаха [Карабаха – ред.]», - заявил зампредседателя правительства Армении.

В своем послании Авинян также выразил уверенность, что несмотря ни на что, Армения останется верной истокам своей государственности и «не отступит от политико-правовых и моральных норм, принципов и приоритетов, установленных Движением».