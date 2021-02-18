«Карабахский конфликт не исчерпан: вражда между азербайджанцами и армянами продолжается» - Томас де Ваал

Русская служба «Би-би-си» сегодня опубликовала доклад старшего научного сотрудника «Фонда Карнеги» Томаса де Ваал о ситуации в Нагорном Карабахе к началу февраля, в котором тот представил изложил дипломатические, политические, экономические и гуманитарные проблемы, оставшиеся без решения после войны сентября-ноября 2020 года.

Автор доклада, в частности, пишет, что война за Карабах закончилась три месяца назад, победитель поменялся местами с побежденным, но конфликт не исчерпан: вражда между азербайджанцами и армянами продолжается, а Россия стоит перед трудным выбором.

Де Ваал утверждает, что заявление о прекращении огня, подписанное 10 ноября лидерами трех стран, не положило конец конфликту, а сам краткий документ, не содержащий почти никаких подробностей, стороны трактуют кардинально противоположным образом.

Например, договор предусматривал вывод вооруженных сил Армении. Выполнен ли этот пункт? На этот вопрос в Баку и Ереване отвечают по-разному. Армянская сторона считает, что этот пункт касался только территорий, которые возвращались Азербайджану - семи районов вокруг Карабаха. Азербайджан же настаивает, что теперь солдаты из Армении должны покинуть и оставшуюся под армянским контролем часть Карабаха, и даже чиновники правительства Армении должны просить у Баку разрешения на посещение территории. «Для обеих сторон это принципиальный вопрос, и надежды на устраивающее все стороны решение почти нет», - отмечается в докладе.

В докладе также говорится, что между Баку и Ереваном нет взаимопонимания и по вопросу возвращения пленных. Одним из пунктов соглашения Алиева, Пашиняна и Путина было возвращение военнопленных и тел погибших. Три месяца спустя, эта тема остается болезненной проблемой. Десятки - а по некоторым оценкам, больше 100 пленных армян остаются в Азербайджане, и неизвестное (но небольшое) число азербайджанцев еще находится в армянском плену. Более того, больше 60 армян были взяты в плен уже после окончания войны, и в Баку хотят судить их как преступников, а не возвращать как военнопленных, отмечается в докладе.

Автор затрагивает также роль Турции, подчеркивая, что заявление от 10 ноября никак не регулирует роль Турции в Карабахе, но за последний год она стала ключевым участником региональных процессов.

Турецкая военная техника - в первую очередь ударные беспилотники - сыграла важную роль в победе Азербайджана на поле боя, говорится в докладе.

Де Ваал отмечает, что Анкара также претендует и на участие в дипломатическом процессе, резко критикуя Минскую группу ОБСЕ, которая годами вела переговорный процесс по Карабаху. На данный момент Турция получила лишь ограниченную роль в рамках совместного с Россией мониторингового центра под Агдамом. Согласно договору с Россией, турецкие военные не покидают центр и следят за перемирием через видео с беспилотников.

В докладе также выражается озабоченность судьбой средневековых армянских христианских памятников. Де Ваал пишет, что есть опасность того, что на территориях, перешедших под контроль азербайджанской стороны, просто не останется следов армянской культуры.

Автор доклада также отмечает, что Минская группа ОБСЕ потеряла свой авторитет, реальное влияние сегодня в Карабахе имеет только Россия. Де Ваал отмечает также, что США в последние годы довольно пассивны на Южном Кавказе и, в частности, в Карабахе, а Франция не воспринимается Азербайджаном как нейтральный посредник.