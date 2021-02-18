Три депутата инициировали проект заявления, осуждающего действия Азербайджана в отношении пленных

Авторы проекта - три депутата, после войны вышедшие из правящей фракции «Мой шаг» и сейчас не входящие ни в одну из парламентских фракций, Тагуи Товмасян, Анна Григорян и Вардан Атабекян. Они утверждают, что, не возвращая пленных, Азербайджан политизирует гуманитарный процесс, нарушает свои международные обязательства и поэтому должен быть удостоен жесткой оценки и осуждения со стороны международного сообщества и правозащитных организаций.

Тагуи Товмасян сообщила Радио Азатутюн, что проект также согласован с Министерством иностранных дел, чтобы не навредить пленным. «Мы требуем от мира осудить невозвращение наших пленных, но сами не осуждаем. Это тоже нонсенс. И поэтому мы инициировали, чтобы сначала наш парламент осудил это, а уже потом мы начнем требовать того же от других», - сказала она.

Для того, чтобы проект заявления был принят, необходимо не менее 67 голосов «за», то есть, правящее большинство должно поддержать его. По словам Товмасян, они разговаривали с правящей силой, единственная просьба которой заключалась в том, чтобы обсуждения проходили за закрытыми дверями.

«Перед официальным стартом этой инициативы мы, естественно, беседовали с нашими коллегами. Была всего лишь одна просьба, чтобы заседание было закрытым, учитывая риски. Мы организуем обсуждение за закрытыми дверями, потому что, в конце концов, наша цель - не поднять шум вокруг темы пленных, а выразить в тексте заявления единый голос парламента. Поэтому мы, пожалуй, пойдем навстречу и проголосуем за то, чтобы обсуждение проходило в закрытом режиме, но уже голосование по заявлению, а также чтение заявления, думаю, будет в открытом режиме. И я не думаю, что в нашем парламенте есть хоть один депутат, который выскажется против осуждения Азербайджана», - сказала депутат.

Нет точных данных о том, сколько армянских пленных в настоящее время находятся в Азербайджане. До сих пор в Армению возвращены 69 человек, среди которых есть как военные, так и гражданские лица.