Премьер-министр констатирует, что экономика входит в фазу восстановления

Глава правительства отметил: «По данным за первые 15 дней февраля в республике зарегистрировано на 604 тыс. операций с кассовыми аппаратами и расчетными документами больше, чем за первые 15 дней февраля прошлого года, а денежный оборот увеличился на 12% или примерно на 31,4 млрд драмов по сравнению с первыми 15 днями февраля прошлого года».

По словам Пашиняна, за тот же период значительно увеличились объемы экспорта и импорта. «Вывод – экономика вступает в фазу восстановления», - отметил Пашинян.