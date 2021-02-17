Серж Саргсян обвинил власть Пашиняна в грабеже армии

«Настоящий грабёж армии имел место до войны и после войны», - заявил Саргсян в интервью телекомпании «Армньюз», отметив, что о реальном грабеже армии «мы поговорим после смены власти».

При этом он привел один пример предполагаемой коррупционной сделки, совершенной правительством Пашиняна. «Во время войны в обход Министерства обороны это правительство совершало закупки. Непонятно, почему они делали это в обход Министерства обороны, притом, например, по ценам в два-три раза дороже, чем это можно было приобрести», - сказал экс-президент.

На вопрос, идет ли речь о вооружениях, третий президент ответил: «Например, закупили в большом количестве бронежилеты, почти по 600 долларов. Кто более или менее разбирается в этом деле, может не поверить. Но я знаю многочисленные такие примеры».

Серж Саргсян заявил, что у его правительства был план закупки современного вооружения на 2018-2024 годы, например, до 2024 года планировалось закупить 2500 беспилотных летательных аппаратов, а на 2018-2020 годы планировалось закупить более 1000 БПЛА, однако правительство Пашиняна изменило план вооружения.

«Неизвестно исходя из чего, возможно, из-за характера армянского чиновника, дескать, я пришел и должен что-то изменить, потому что прежние плохо понимали, они изменили весь план», - отметил Саргсян.

На обвинения экс-президента в правительстве пока не отреагировали, связаться с пресс-секретарем премьер-министра до сих пор не удалось. На обвинения Саргсяна отказался ответить и депутат правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян, являющийся председателем парламентской комиссии по расследованию упущений и ошибок во время апрельской войны 2016 года. Другой член возглавляемой им комиссии по вопросам обороны и безопасности, Армен Хачатрян, который также входит в комиссию по расследованию ошибок четырехдневной апрельской войны, также отказался говорить на эту тему.

Сержу Саргсяну ответил депутат фракции «Мой шаг» Грачья Акопян: «У них также были два года, они могли в 2016-2018 годах решить вопрос хотя бы одной партии БПЛА, я не говорю о планировании до 2024 года. Они не решили этот вопрос, а после революции они больше не несут ответственности, могут говорить все, что хотят, говорят, мы это планировали, должны были решить вопрос питания. Решили бы, вы были у власти 10 лет».