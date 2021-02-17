Пашинян в Гюмри встретился с родственниками резервистов, взятых в плен в Хцаберде

О чем более часа беседовали Никол Пашинян и родители ширакских резервистов, оказавшихся в азербайджанском плену, ни аппарат премьер-министра, ни сами родители не сообщили. Родственники пленных категорически отказываются общаться со СМИ, запрещают даже снимать себя, заявляя, что не хотят подвергать опасности своих детей в Азербайджане.

Принявшая участие во встрече депутат правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Назели Багдасарян также не раскрыла скобок. «Поскольку тема пленных очень деликатная и любая информация, которая может появиться в информационном поле, может быть использована нашим противником, позвольте мне никак не комментировать, просто заверить, что работы продолжаются в ежедневном режиме, и, по крайней мере, сегодня родители были проинформированы о том, на каком этапе они находятся. Но повторяю, любая информация, достоверная или нет, появляясь в информационном поле, к сожалению, используется против наших пленных. Поэтому общение со СМИ по этой теме может быть намного более закрытым, а информация скудной», - сказала она.

После окончания 44-дневной войны 62 резервиста из Ширака были захвачены в плен возле села Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха. Их родные многих из них узнали на распространенных азербайджанцами видео. До сих пор Азербайджан вернул восемь из них, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что официальный Баку считает пленных, захваченных после войны, диверсантами и не хочет их возвращать. Азербайджанская сторона возбудила против них уголовные дела.

Депутат сегодня заявила, что Баку нарушает Женевскую конвенцию. «Третья женевская конвенция гласит, что все лица, находящиеся во вражеской стране, подлежат репатриации после окончания военных действий. И это также причина того, что мы проводим правовой процесс в международных инстанциях, чтобы как можно скорее наши соотечественники были репатриированы», - сказала Багдасарян.

Нет точных данных о том, сколько армянских пленных сейчас находятся в Азербайджане. До сих пор в Армению было возвращено 69 человек.