Возвращение пленных – это подлежащее обязательному выполнению международное требование - обмудсмен Армении

В отчете омбудсмен особо подчеркнул, что власти Азербайджана злоупотребляют правовыми процедурами и политизируют вопрос возвращения пленных. Таким образом, они причиняют душевные страдания обществу и, в первую очередь, семьям пленных, играют на эмоциях и целенаправленно вызывают напряжение.

«Часть наших пленных они представляют как террористов. Это явное нарушение международных правил. Наши военнослужащие были там для выполнения своих конституционных обязанностей. Кроме того, у нас до сих пор продолжается военный конфликт, следовательно, недопустимо такое к ним отношение. Более того, мы убеждены, что у нас там пленных больше, а не только наши ребята из Ширака, права которых нарушаются уголовным преследованием. Также хочу отметить, что власти Азербайджана политизируют вопрос, пытаясь представить, что Армения нарушает требования 8-го пункта и других пунктов заявления от 9 ноября. Я хочу сказать, что даже если бы в этом трехстороннем заявлении не было пункта, касающегося пленных, они все равно были бы обязаны их вернуть. Они якобы показывают, что возвращение пленных является результатом их доброй воли. Между тем, это не так. Это подлежащее обязательному выполнению международное требование», - отметил Татоян.

Омбудсмен также считает неприемлемым и предосудительным подход Азербайджана по возвращению армянских пленных группами, подчеркивая, что это грубое нарушение международных правил. Азербайджан обязан вернуть всех пленных без исключения и без предусловий.

В 8-м пункте трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября, предусматривается обмен военнопленными и другими задержанными лицами, а также телами погибших. Азербайджан после войны считает пленных террористами.

Омбудсмен Армении отметил, что этот подход является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса и международных требований и противоречит 8-му пункту трехстороннего заявления․ «Их действия абсолютно противоречивые, в результате чего ситуация, которую мы постоянно представляем международному сообществу, становится еще более сложной. Также неопубликование числа с их стороны, постоянное затягивание, создание проблем с международными организациями также являются частью политизации. Тем более то, что у них развивается антиармянская политика, приобретает новые направления, это делает еще более актуальным скорейшее возвращение наших пленных», - сказал Татоян.

О политизации Азербайджаном процесса возвращения пленных уже несколько месяцев говорит также представитель нескольких десятков армянских пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян.

Адвокат также не считает эффективной работу властей Армении. «Когда Армения в одностороннем порядке предоставила территории Азербайджану и по истечении сроков решила проблемы, а пленных еще не вернули, она могла даже на том этапе поднять вопрос, и это было бы для меня индикатором активности, если бы международное сообщество в этот момент зафиксировало незаконность применения силы со стороны Азербайджана и ввело бы против недемократических властей Азербайджана санкции. Если подобного не произошло и был нарушен принцип Устава ООН, и все воспринимают это как часть нормальной жизни, конечно, я не думаю, что здесь проводилась работа», – сказала она.

По данным армянской стороны, число армянских пленных превышает 200 человек. Официальные данные не публикуются. Всего из Азербайджана в Армению было возвращено 64 пленных. Азербайджану были переданы 16 человек, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, осужденные в Карабахе в 2014 году за убийство ребенка и другие преступления.



Омбудсмен в беседе с Радио Азатутюн также упомянул о распространенной в последнее время в Интернете дезинформации об армянских пленных. По его словам, недопустимы публикации, нарушающие права пленных и членов их семей.

Уже несколько дней ходят слухи о возвращении пленной ливанской армянки Марал Наджарян, в то время как ее сестра Ани Наджарян в беседе с Радио Азатутюн сообщила, что эта информация ложная, ее сестра не вернулась, ее всего лишь посетил Красный Крест․ «Прошу всех не озвучивать никаких новостей без проверки, не писать, пока нас не спросите. Мы все еще ждем Марал, других новостей у нас нет», - сказала она.