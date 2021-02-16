«Почему члены команды Саргсяна обвиняли Пашиняна в том, что собирались сделать сами?» - Рубен Рубинян

«Серж Саргсян подтвердил в своем интервью, что к 2018 году переговорный процесс достиг такой точки, когда переговорщик с армянской стороны, то есть он, был готов подписать документ о передаче 5+2 районов, а уточнение статуса Арцаха [Карабаха] должно было быть оставлено на неопределенное будущее, причем не было определено, что вопрос на референдуме не будет ничем ограничен. Фактически, это территории в обмен на мир».

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Рубен Рубинян, комментируя заявления третьего президента Армении, сделанные в интервью телеканалу «Армньюз».

Как отметил Рубинян, «хорошо, что господин Саргсян еще раз подтвердил это».

Но, по словам Рубиняна, здесь возникают два вопроса: «Почему члены команды Сержа Саргсяна после революции в ежедневном режиме обвиняли Никола Пашиняна в том, что они сами собирались сделать (возвращение территорий)? И наконец, РПА сейчас обвиняет Никола Пашиняна в сдаче территорий или не сдаче территорий?»

«Ответ на второй вопрос особенно важен для начала дискуссии по анализу всего переговорного процесса, обстоятельств начала войны, потому что, согласитесь, нельзя одновременно предъявлять два противоречащих друг другу обвинения, тем более, отвечать на них одновременно. Другими словами, обсуждение по существу не может начаться с такого противоречивого обвинения как: «Сдавший земли, почему ты не сдал земли?»», - написал Рубинян.

Напомним, накануне в интервью телекомпании «Армньюз» бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что после двух президентских сроков он принял руководство в качестве премьер-министра для решения карабахской проблемы. Экс-глава государства сослался на ранее обсуждавшиеся варианты решения проблемы, подразумевавшие передачу районов вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану в обмен на независимый статус или обещание о проведении референдума по независимому статусу региона.