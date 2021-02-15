Любая дорога через Армению будет находиться под юрисдикцией и суверенитетом Армении – пресс-секретарь МИД

Об этом сегодня заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя по просьбе информационного агентства «Арменпресс» недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «подписанное 10 ноября совместное заявление содержит специальное положение о создании коридора в Нахиджеван».

«В 9 пункте трехстороннего заявления от 9-го ноября говорится «О разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе», и именно этого подхода придерживается Армения в вопросах установления стабильности в регионе и перспектив сотрудничества. Вышеуказанный пункт не содержит положений о создании какого-либо коридора. Любая дорога или коммуникация, проходящая через территорию Армении, находится и будет находиться исключительно под юрисдикцией и суверенитетом Армении», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.