Гиды надеются, что Армения станет одним из самых популярных мест для посещения российских туристов

1 февраля стартовала месячная программа «Путешествуй без COVID-19». Граждане должны загрузить на свои мобильные телефоны приложение «Я путешествую без COVID-19», в котором перечислены те лаборатории, в которых следует сдать тест на коронавирус. Они могут выехать в Россию только после получения отрицательного результата теста.

Продолжит ли действовать этот порядок? Как сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, на данный момент договоренность остается прежней: граждане продолжат пользоваться приложением. В офисе также сообщили, что с 1 марта, вероятно, регулярные рейсы продолжатся.

Одна из сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, это туризм. Гиды надеются, что хотя бы в этом году данная сфера начнет «дышать». Член Армянской ассоциации профессиональных гидов Андраник Багдасарян, работающий с российским рынком, говорит, что российские туристы уже заинтересованы в посещении Армении.

«Мы надеемся, что Армения станет одним из популярных мест для посещения российскими туристами, потому что интерес к Армении достаточно высок, это также связано со здешним качеством обслуживания. Мы надеемся, что в этом году туристов будет много и наконец сфера туризма, которая, по-видимому, является одной из наиболее пострадавших сфер в Армении, в этом году хотя бы начнет «дышать», даже если не в полную силу, то хотя бы на 30-40 процентов», - сказал Багдасарян.

По словам гида, если вновь не будут введены ограничения, в мае в сфере туризма уже будет зафиксирована активность. «Если рейсы продолжатся, то приедут туристы, особенно российские туристы, потому что российский рынок немного отличаются от европейского рынка, если на европейском рынке нужна обязательная вакцинация и прочее, то на российском рынке страха меньше, они свободно могут передвигаться, ездить и отдыхать», - сказал он.

Исполняющий обязанности начальника управления регулирования авиаперевозок Комитета гражданской авиации Степан Паяслян сообщил, какие еще регулярные рейсы выполняются: «В настоящее время осуществляются следующие направления: Бейрут, Дубай, Доха, Минск, Париж, Шарм-эль-Шейх, Шарджа, Тегеран, Вена».

Однако в МИД Армении сообщают, что каждая страна в рамках борьбы с Covid-19 ввела меры по ограничению на въезд иностранцев, поэтому граждане Армении, желающие воспользоваться этими рейсами, должны заранее связаться с дипломатическим представительством данной страны в Ереване и узнать о действующих на данный момент в этой стране ограничениях, чтобы перед вылетом предпринять соответствующие меры.