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Армения

Новое землетрясение близ Еревана в армянской столице ощущалось силой 2-3 балла

15 февраля в 18:21 по местному времени (14:21 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 2,3 в 17 км к югу от Еревана.

Согласно сообщению, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Магнитуда подземного толчка в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в Ереване силой 2-3 балла.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,7 произошло днем в субботу в Армении. Эпицентр толчков находился в 8-и километрах к юго-востоку от армянской столицы, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване – 5-6 баллов. После землетрясения в субботу многие жители Еревана выбежали из своих домов в ожидании новых толчков, проведя на улице несколько часов.

В ночь на 14 февраля в 13 км к юго-западу от Еревана было зафиксировано еще одно землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 2,7, его очаг залегал на глубине 10 км. В эпицентре сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощущалось также в Ереване и ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла.

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