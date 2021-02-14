Ночью в Армении было еще одно землетрясение. В Ереване оно ощущалось силой 2-3 балла

Как сообщает Служба сейсмической защиты, магнитуда землетрясения составила 2,7, его очаг залегал на глубине 10 км.

В эпицентре сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощущалось также в Ереване и ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,7 произошло днем в субботу в Армении. Сильные толчки ощущались и в столице Ереване. Эпицентр толчков находился в 8-и километрах к юго-востоку от армянской столицы, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване – 5-6 баллов. После землетрясения в субботу многие жители Еревана выбежали из своих домов в ожидании новых толчков, проведя на улице несколько часов.