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Карабах

Карабахский лидер впервые встретился с представителем Азербайджана

Араик Арутюнян

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 12 февраля вместе с директором Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном и командующим российским миротворческим контингентом Рустамом Мурадовым встретился с официальным представителем Азербайджана.

Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Араика Арутюняна Лусине Аванесян.

По ее словам, в ходе первой подобной встречи, которая состоялась на территории, находящейся под контролем российских войск, были обсуждены вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском пропавших без вести, а также другие гуманитарные вопросы. Аванесян также отметила, что была обсуждена судьба пропавших без вести во время войны 1990-х годов.

Пресс-секретарь Араика Арутюняна не назвала имя и должность представителя азербайджанской стороны, отметив, что это находится в компетенции Азербайджана.

Отметим, что это первая встреча лидера Карабаха и представителя официального Баку за десятилетия.

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