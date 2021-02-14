Карабахский лидер впервые встретился с представителем Азербайджана

Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Араика Арутюняна Лусине Аванесян.

По ее словам, в ходе первой подобной встречи, которая состоялась на территории, находящейся под контролем российских войск, были обсуждены вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском пропавших без вести, а также другие гуманитарные вопросы. Аванесян также отметила, что была обсуждена судьба пропавших без вести во время войны 1990-х годов.

Пресс-секретарь Араика Арутюняна не назвала имя и должность представителя азербайджанской стороны, отметив, что это находится в компетенции Азербайджана.

Отметим, что это первая встреча лидера Карабаха и представителя официального Баку за десятилетия.