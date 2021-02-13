В Азербайджане сообщили о передаче Баку останков тел 7 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны

Об этом сообщает азербайджанское информагентство Trend со ссылкой на Госкомиссию по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники гражданам Азербайджана.

«В результате мер, проведенных Комиссией 12 февраля при участии представителей Военной прокуратуры Азербайджана, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы минздрава и при посредничестве МККК, армянская сторона передала вблизи города Шуша останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской войны», - отмечается в сообщении.