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Карабах

В Азербайджане сообщили о передаче Баку останков тел 7 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны

Военнослужащие ВС Азербайджана (архивная фотография)

Армянская сторона передала Баку останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

Об этом сообщает азербайджанское информагентство Trend со ссылкой на Госкомиссию по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники гражданам Азербайджана.

«В результате мер, проведенных Комиссией 12 февраля при участии представителей Военной прокуратуры Азербайджана, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы минздрава и при посредничестве МККК, армянская сторона передала вблизи города Шуша останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской войны», - отмечается в сообщении.

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