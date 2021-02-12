Вазген Манукян назвал способ достижения смены власти

Об этом сегодня в беседе с журналистами на площади Свободы в Ереване заявил кандидат от оппозиционного «Движения за спасение Отчизны» Вазген Манукян.

Вазген Манукян собрал сторонников, чтобы поговорить с ними об «еще одном предательском документе», после того, как в сети появилась фотокопия некого документа, представленного как подписанный, но неопубликованный меморандум между Арменией и Азербайджаном, относительно территорий Карабаха и Сюникской области Армении.

В беседе с журналистами Манукян, тем не менее, не стал подробно рассказывать о том, как он собирается «ломать и портить» опору Пашиняна.

«Сам Никол Пашинян добровольно не уйдет в отставку по нескольким причинам. Во-первых, он очень боится того, что ему придется отвечать после потери власти, а во-вторых, вы знаете, люди приходят к власти и наслаждаются ею. Они так просто от власти не откажутся, но в этом случае нужно сломать, испортить ее опору. А кто ее опора? Ее опора – парламентская фракция «Мой шаг». То есть, мы должны работать с «Моим шагом». Есть также высокопоставленные офицеры полиции, которые, как вы видели, жестоко обращались с людьми. Если эти опоры рухнут, он [Пашинян] также рухнет», - заявил Вазген Манукян.

На вопрос, что он подразумевает под словом «испортить», Манукян ответил: «Я не говорил слова «испортить», не приписывайте мне слова, которых я не говорил».

По словам Манукяна, в последние дни движение обсудило то, что уже было сделано, извлекло уроки и с гораздо большей энергией продолжит свою деятельность митингом 20 февраля.

На вопрос, собирается ли он, в случае прихода к власти, отказаться от подписанного Пашиняном заявления о прекращении огня от 9 ноября, Вазген Манукян ответил так: «Сразу – нет».

«Первого капитулянтского соглашения, которое было трехсторонним заявлением, не было бы, если бы Никол Пашинян передал власть военным, о чем я призывал за две недели до этого, а вы все на меня набросились. Тогда бы капитулянтского соглашения не было бы, а было бы другое соглашение, которое для нас было бы более полезным. Если бы нам удалось выгнать Никол Пашиняна сразу после этого капитулянтского соглашения, не было бы этого соглашения из шести пунктов, которое я не знаю, когда было подписано, но оно бы уже потеряло силу. То есть, чем позже это сделаешь, тем больше будет твоя роль спасителя».

На уточняющий вопрос, намерен ли он в случае прихода к власти аннулировать трехстороннее заявление, Вазген Манукян ответил так: «Только в том случае, если у нас будет соответствующая сила и договоренности с разными союзниками».