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Иран готовится стать членом ЕАЭС

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф

Иран проведет подготовку к вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве постоянного члена, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Иран начал переговоры о постоянном членстве в союзе, через две недели будут проведены подготовительные меры касательно нашего постоянного членства (в ЕАЭС)», - заявил Галибаф по итогам визита в Москву, согласно иранским СМИ.

Ранее спикер иранского парламента заявил, что смена администрации США не окажет влияние на сотрудничество Тегерана и Москвы.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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