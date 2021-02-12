Иран готовится стать членом ЕАЭС

«Иран начал переговоры о постоянном членстве в союзе, через две недели будут проведены подготовительные меры касательно нашего постоянного членства (в ЕАЭС)», - заявил Галибаф по итогам визита в Москву, согласно иранским СМИ.

Ранее спикер иранского парламента заявил, что смена администрации США не окажет влияние на сотрудничество Тегерана и Москвы.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.