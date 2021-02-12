Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана провели заседание рабочей группы

В ходе заседания обсуждался ход совместной работы, которая исходит из пункта 9 трехстороннего заявления от 9 ноября, а также из реализации пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Согласован график дальнейших работ.
Как сообщают из правительства Армении, вице-премьеры Армении, России и Азербайджана, Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев провели сегодня второе заседание трехсторонней рабочей группы в формате видеоконференции.
В ходе заседания обсуждался ход совместной работы, которая исходит из пункта 9 трехстороннего заявления от 9 ноября, а также из реализации пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Согласован график дальнейших работ.
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