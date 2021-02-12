«Оказалось, что есть еще один предательский документ»: Состоялся созванный Вазгеном Манукяном митинг

Манукян заявил, что объявленный ранее митинг 20 февраля остается в силе и что повестка дня не изменилась: «избавиться от премьера-предателя, сформировать временное правительство, создать условия для проведения честных выборов».
«Два дня назад произошел случай, который заставил меня обратиться к народу, чтобы собрать вас перед митингом, назначенным на 20 февраля, чтобы мы могли поговорить друг с другом. Случайно выяснилось, что помимо трехстороннего заявления существует секретно подписанный документ из шести пунктов. Раньше мы не понимали, почему теряем границы, но оказалось, что это еще один предательский документ», - заявил Манукян.
«Наше Отечество на наших глазах разрушается до конца одним человеком. Мы никогда не видели такого предательства, чтобы лидер страны, не сообщая народу, продавал государство за спиной народа», - подчеркнул оппозиционный политик.
Отметим, что недавно в интернете был распространен документ, который представляется как подписанный, но неопубликованный меморандум между Арменией и Азербайджаном. Предполагаемый меморандум был составлен в декабре и касается территорий Карабаха и Сюникской области Армении. Опубликована только фотокопия текста без подписи.
Оппозиционные фракции парламента сегодня потребовали от властей разъяснений по поводу данного «меморандума».
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