Парламентская оппозиция ждет разъяснений от власти по поводу «меморандума» между Арменией и Азербайджаном

Депутат от партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Тарон Симонян заявил сегодня на брифинге в Национальном собрании, что власти следует разъяснить, существует ли такой меморандум на самом деле или нет.

Предполагаемый меморандум был составлен в декабре и касается территорий Карабаха и Сюникской области Армении. Опубликованный документ содержит только текст, в нем нет подписей.

«Даже если он подписан главой исполнительной власти или любым представителем исполнительной власти, это не только антигосударственный, антинациональный документ, но и документ, составленный с грубым нарушением закона, документ, не имеющий юридической силы. Потому что в нем регулируются отношения, которые подлежат международному договорному регулированию, а согласно нашей Конституции, согласно закону Республики Армения «О международных договорах», для вступления таких документов в силу они обязательно должны быть внесены в Конституционный суд, затем в Национальное собрание, и только после ратификации они могут применяться», - отметил Тарон Симонян.

Первыми, кто заговорил об этом документе, были заместитель председателя бывшей правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян и бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. Они заявили, что между Арменией и Азербайджаном подписан меморандум, регулирующий движение по дороге Горис-Капан.

10 февраля вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в парламенте, что помимо заявлений от 9 ноября и 11 января есть еще одно соглашение по участку дороги Горис-Давид-Бек, поскольку эта дорога проходит по «спорным территориям».

Факт существования предполагаемого меморандума сегодня в Национальном собрании опроверг представитель правящей фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян. «Можем прямо сейчас пойти ко мне в офис и составить триста таких документов с любым содержанием… Это текст, набранный в компьютере на листе формата A4, на котором можно написать все, что угодно».