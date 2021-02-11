Родители без вести пропавших провели очередную акцию протеста у здания правительства

Протестующих, которые утром параллельно с заседанием правительства проводили возле здания правительства акцию протеста, днем принял руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян. Однако родители без вести пропавших остались недовольны встречей.

«Речь зашла о возвращении пленных, Арсен Торосян сказал, что они привозят по пять человек и что мы должны быть довольны тем, что вообще привозят», - сказал Арсен Гукасян, который уже около двух месяцев ищет племянника.



Встречавшийся с родственниками Арсен Торосян позже в Facebook отметил, что сожалеет о том, что его слова были неверно истолкованы. Глава аппарата премьер-министра, попросив родных без вести пропавших военнослужащих набраться терпения, также написал, что компетентные органы делают все возможное для решения вопроса.



Однако родители, которые на протяжении нескольких месяцев не получают известий о своих сыновьях, считают, что власти бездействуют.

«Я не вижу четких шагов, четкой организации, не вижу четкого прогресса. А от переливания из пустого в порожнее все, наверное, устали», - сказал один из них.

«Если сегодня правительство не может решить вопрос своих военнопленных, зачем нужно это правительство?» - возмущенно сказал Арсен Гукасян.

Перед тем как перекрыть улицу, родные пропавших без вести военнослужащих собрались перед зданием правительства. Они требовали найти своих пропавших без вести сыновей, сказать им, кто из них находится в плену и почему их не возвращают. Здесь были и маленькие дети пропавших без вести военнослужащих с плакатами «Верните моего папу».

«Прошло уже сто семь дней, мы не можем добиться от наших компетентных органов вернуть наших сыновей. Сегодня наше требование - хотя бы вернуть детям их родителей», - сказал один из протестующих.

«Создается впечатление, что им плевать на нас. Сегодня состоялось заседание правительства, пусть кто-нибудь выйдет и скажет: дорогие дети, вы пришли за вашими папами, мы обещаем и клянемся, что сделаем все. Пусть выйдут… выйдут ли? Не выйдут», - добавил другой.

Арсен Гукасян, вернувшийся вчера из Карабаха, ищет своего племянника. Он утверждает, что после войны были выжившие ребята, которые просили о помощи, однако к ним никто не пошел. «23 ноября Арут Караханян позвонил и сказал, что в таком-то квадрате находятся столько-то ребят… Это уже после войны, ребята позвонили, сказали, что они там, и попросили помощи. Помощи не последовало. После этого нам передали около 30 недавно расстрелянных тел..․ Вы, наверное, не видели эти тела: с цепями на шеях вернули… Если бы это руководство, Министерство обороны, Армия обороны, кто бы то ни было, предприняли действия, какие-то шаги, послали бы разведку... если бы они что-то организовали, сегодня эти ребята были бы живы и вернулись домой», - сказал он.

А вчера в Ширакской области жители перекрыли межобщинные дороги. Таким образом родственники резервистов, попавших в плен уже после войны близ села Хцаберд Гадрутского района Карабаха, требовали вернуть их детей. Из 62 человек удалось пока вернуть лишь семерых.

Этот вопрос вчера в ходе правительственного часа в парламенте затронул премьер-министр Никол Пашинян. Он заявил, что нет необходимости напоминать властям о проблеме пленных, потому что они не забывают об этой проблеме ни на секунду.

Всего с 13 ноября в местах боевых действий было обнаружено 1371 тело. Сегодня поисковые работы ведутся в Гадрутском районе. По последним данным Министерства здравоохранения, судебно-медицинскую экспертизу прошли 3545 тел. До сих пор Армия обороны опубликовала имена 2232 погибших военнослужащих.