В Сюнике будут построены альтернативные дороги. Предлагается отремонтировать дорогу Капан-Татев

«Как только позволят погодные условия, начнем строить», - сказал Сурен Папикян.

После изменения границы некоторые участки дорог в Сюнике перешли Азербайджану. Помимо более чем 20-километрового участка межгосударственной трассы Горис-Капан, Азербайджану перешла дорога Капан-Агарак, а 4 километра межобщинной дороги из Капана в Чакатен, Шикаох, Цав и несколько других сел находятся под азербайджанским контролем.

По словам мэра Капана Геворка Парсяна, он предложил в этом году полностью отремонтировать 42-километровую дорогу Капан-Татев. Пока отремонтировано только 12 километров этой дороги.

«Хотя и планировали в 2021 году отремонтировать 17,5 километров дороги, но мы предложили, что в связи с новой ситуацией нужно отремонтировать сразу 30 километров», - сказал он.

Дорога Капан-Татев позволит объезжать трассу Капан-Горис. Губернатор Сюникской области, однако, подчеркивает, что межгосударственная трасса также должна оставаться активно используемой.

Вместо перешедшей Азербайджану межобщинной дороги Капан-Агарак будет отремонтирована лесная объездная дорога, по которой сейчас с трудом ездят жители Егварда, Ужаниса и Агарака. Будет построена новая объездная дорога из Капана в Чакатен, однако мэр Капана подчеркивает, что было бы хорошо, если бы эта объездная дорога протянулась хотя бы до Шикаоха.

На дорогах Сюника сейчас находятся армянские, российские и азербайджанские пограничники со своими блок-постами. Азербайджанская сторона перешедшие под ее контроль территории наводнила различными знаками с топонимами и вывесками «Добро пожаловать в Азербайджан». Жители Сюника также регулярно сигнализируют о беспорядочных выстрелах и прогуливающихся вдоль дорог вооруженных азербайджанцах.

Омбудсмен Армении Арман Татоян сегодня распространил заявление на эту тему. «Наличие азербайджанских вооруженных военных (а также флагов и вывесок) на дорогах Сюникской области, как и на дорогах, соединяющих общины области, тем более их любое передвижение на этих путях должно быть исключено. […] Присутствие азербайджанских военных продолжает грубо нарушать в первую очередь права приграничных жителей Армении или серьезно угрожает им (нарушения прав собственности, выстрелы и т. д.), их мирную жизнь и покой», - говорится в заявлении омбудсмена.

Главы общин Сюника неоднократно подчеркивали, что вооруженные азербайджанцы должны находиться на определенном расстоянии от дороги, в противном случае всегда есть риск серьезных инцидентов.