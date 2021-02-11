Парламент Армении в первом чтении принял законопроект «О высшем образовании и науке»

За него проголосовали 77 депутатов, 35 депутатов проголосовали против, один воздержался.

Основная заявленная цель законопроекта – повышение эффективности управления системами образования и науки.

Накануне министр образования и науки Ваграм Думанян, представляя пакет изменений, касающихся сферу высшего образования и науки, особо отметил, что регулирующие эту сферу законы были приняты 15-20 лет назад и не отражают общественные требования и изменения, которые произошли за последние полтора десятилетия.