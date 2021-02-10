«У Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой – глава МИД Армении

У Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой, сегодня во время правительственного часа в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, по сути, намекнув на то, что после ожидаемого возобновления транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном официальный Ереван заинтересован в том, чтобы была открыта граница с Турцией.

В то же время глава МИД подчеркнул, что переговоры об открытии армяно-турецкой границы в настоящее время с Турцией не ведутся.

«Турция под давлением международного сообщества должна постепенно вернуться к нормальному процессу, и прежде всего речь идет о том, что больше нет причин для блокады Армении. Как вы знаете, блокада, закрытие границы было обусловлено статус-кво в Арцахе, который был изменен в результате применения силы, и у Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой. На данный момент никакого процесса нет , но Армения и наша дипломатия будут прилагать действенные усилия для того, чтобы сделать наше ближайшее окружение благоприятными для укрепления безопасности Армении», - сказал Айвазян.

24 декабря 1991 года Турция официально признала Республику Армения, однако до сих пор отказывается установить дипломатические отношения с Ереваном. В 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и сухопутную границу с Арменией. Воздушная граница, однако, была вновь открыта в 1995 году. Для открытия армяно-турецкой сухопутной границы в течение последних трех десятилетий Анкара требовала от армянской стороны передать Азербайджану прилегающие к Нагорному Карабаху районы, которые уже перешли под контроль Баку в результате прошлогодней войны в Карабахе.

Аналитики не исключают, что в обмен на открытие границы с Арменией Анкара потребует от Еревана отказаться от поддержки международного признания Геноцида армян, а также признать границы Турции. В то же время, однако, они отмечают, что после открытия дорог между Арменией и Азербайджаном для Анкары нет смысла держать сухопутную границу с Арменией закрытой.

Сегодня в ходе правительственного часа в парламенте министр обороны Вагаршак Арутюнян коснулся ситуации на границе с Азербайджаном и на линии соприкосновения, заявив, что с декабря у армянской стороны есть один раненый.

«С декабря до сих пор у нас не было ни одного убийства на линии соприкосновения. У нас есть один раненый в Шуши. За это время каких-либо инцидентов нами не зафиксировано. Нарушение режима прекращения огня было, например, ежедневно производятся 5 выстрелов, но не по нашим позициям. Все стреляют в воздух, мы фиксируем все эти случаи, если они происходят на территории Карабаха, и передаем миротворческим силам. Они проводят расследование, а затем представляют. Сегодня я встречался с командующим миротворческими силами Мурадовым и задал ему этот вопрос, что есть случаи, которые не направлены на наши позиции, против наших солдат или жителей, но они есть, как мы будем реагировать? Он поставил тот же вопрос перед Алиевым, что есть такие случае, как мы это фиксируем, и подход сейчас сформирован. Так что, проблема в следующем: есть выстрел, мы его фиксируем, передаем миротворческим силам», - сказал министр обороны.