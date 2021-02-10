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Армения

Родственники пленных и пропавших без вести военнослужащих перекрыли межгосударственную дорогу в Ширакской области

Родственники пленных и пропавших без вести военнослужащих сегодня с 13:00 блокируют различные участки дорог Гюмри-Ереван и Гюмри-Армавир, тем самым пытаясь донести свой голос протеста. Ширакцы не собираются разблокировать дороги, заявляя, что и ночью не покинут территорию.

Родственники категорически запрещают снимать на видео их акцию протеста и отказываются разговаривать с журналистами, утверждая, что тем самым, возможно, нанесут вред их находящимся в плену детям. На дорогах уже образовались многокилометровые пробки. Многие протестующие ожидали, что среди вернувшихся вчера в Армению пленных будут также их дети.

После окончания войны 62 ширакских резервиста попали в плен в районе села Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха. Из них в Армению вернулись пока только семеро.

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