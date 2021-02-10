«Если оппозиция выступает за досрочные выборы, она может представить предложения» - депутат правящей фракции

«Пусть не пытаются переложить вину за непроведение внеочередных выборов на парламентскую оппозицию или в кавычках ссылаться на общественное требование», - добавила оппозиционный депутат.

Если хотя бы одна из оппозиционных фракций Национального собрания согласится обсудить с властью порядок и сроки проведения выборов, вопрос вернется в повестку дня власти, предлагает оппозиции депутат правящей фракции «Мой шаг» Арман Бошян.

«Политические настроения общественности выражаются в парламенте. И если парламентские силы, парламентские фракции, хотя бы одна фракция не готова к содержательному обсуждению и разработке дорожной карты для проведения внеочередных парламентских выборов, мы фиксируем этот факт и идем дальше», - сказал он.

Депутат второй по величине фракции парламента утверждает, что они не пойдут на содержательные обсуждения с властью, потерпевшей поражение, в их повестке дня стоит отставка Пашиняна.

«С этой властью, которая потерпела поражение и сдала Арцах, лично я не вижу поля для содержательного диалога. И мне бы очень хотелось, чтобы власть нашла в себе достаточно смелости и искренности, чтобы признать, что она потерпела фиаско. Однако из всех этих процессов нам становится ясно, что для действующих властей их должности, мандаты, министерские портфели были гораздо дороже Арцаха», - заявила Ивета Тоноян.

Для проведения внеочередных выборов премьер-министр должен уйти в отставку и парламент дважды должен не избрать нового премьера, тогда парламент будет распущен. А у оппозиционных фракций есть свои кандидаты на должность премьер-министра. Пашиняну не удалось договориться о том, что оппозиция не будет выдвигать своих кандидатов, хотя для их избрания у оппозиции нет достаточного числа голосов.

«В случае невозможности прийти к согласию с какой-либо из парламентских политических сил это будет означать, что мы проводим выборы сами для себя», - сказал Бошян.

По словам Иветы Тоноян, «Процветающая Армения» продолжит борьбу вместе с внепарламентским «Движением за спасение родины», которое выступает с требованием отставки премьер-министра.

Политическая ситуация покажет, когда власть вернется к повестке дня внеочередных выборов. А если оппозиция не против внеочередных выборов, она может представить соответствующие предложения, сказал депутат правящей фракции Бабкен Тунян․

«В политике ничего нельзя исключать. Сейчас наши оппозиционные коллеги пытаются всех убедить, что они не выступали против досрочных выборов. Сейчас они могут подтвердить это еще раз, в соответствующем формате предложить очень конкретно, как они видят проведение этих внеочередных выборов, в какие сроки и с какими механизмами», - сказал Тунян.