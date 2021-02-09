Армянские ударные беспилотники проходят государственные испытания - министр

Ударные беспилотные летательные аппараты армянского производства уже проходят государственные испытания, после успешного завершения которых начнется их производство. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, также возглавляющий Государственный комитет военной промышленности.

По словам министра, серийное производство разведывательных беспилотников в Армении началось только в 2020 году, они применялись также в ходе 44-дневной войны, хорошо себя зарекомендовали, получив положительную оценку со стороны Вооруженных сил.

«О разведывательных беспилотниках уже говорилось, они прошли испытания, и есть производственные возможности. По части ударных в некоторых случаях государственные испытания уже идут, на этой стадии. Когда мы пройдем военные испытания, последует их серийное производство. То есть, те средства, которые были предоставлены нашим Вооруженным силам, были применены. Особенно в разведывательном направлении», - сказал Аршакян.

По словам Аршакяна, если на исследования и разработки в военнно-промышленном комплексе в 2017 году из госбюджета было выделено 1,6 млрд драмов, в 2018 году - 2,4 млрд драмов, в 2019 году - 3,8 млрд драмов, в 2020 году - 6,7 млрд драмов, то в этом году было выделено 4,6 млрд драмов.

«Однозначно, технологии будущего не будут ограничиваться беспилотными летательными аппаратами. Это и роботизированные комплексы, оптико-лазерные средства, средства электронного поражения… Использование искусственного интеллекта в оборонной сфере все больше растет, и те же беспилотные летательные аппараты без этих алгоритмов, можно сказать, непригодны. В этом направлении тоже есть разработки. Сейчас я уже могу немного приоткрыть скобки: в случае армянских ударных беспилотников в испытаниях уже были применены алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания объектов, их таргетирования. Что это дает? Это дает то, что вам не нужна обратная связь для управления, потому что это средство связи также возможно зафиксировать с помощью различных устройств. То есть, в случае применения в одном направлении он самостоятельно ориентируется и находит цель», - сказал министр.

По словам министра, любой новый вид вооружения, поступающий в арсенал вооруженных сил, проходит довольно серьезный этап институционализации, и требуется время, чтобы вооруженные силы смогли эффективно его использовать․ «Вы можете быть вооружены самыми современными средствами в мире, но можете не уметь ими управлять и в результате вы проиграете войну. Что мы увидели в случае с Арцахской войной, наш противник для управления широко задействовал турецкие вооруженные силы как по части беспилотников, так и по части управления войсками. То есть, это не так, что у вас есть оружие, и вы сегодня же можете его использовать. Для этого создаются специальные войска, спецподразделения, проводится обучение прикладным навыкам, проводятся переподготовки, и это серьезнейший процесс. Да, этот процесс начался с большим размахом, да, он должен продолжаться, улучшая обороноспособность наших Вооруженных сил», - сказал Акоп Аршакян.

По словам Аршакяна, артиллерийские, минометные и гранатометные снаряды, спрос на которые есть в армянских вооруженных силах, с этого года будут полностью производиться в Армении. Цель Государственного комитета военной промышленности - постепенно расширять производство необходимого вооружения и боеприпасов в Армении, чтобы пополнение вооруженных сил как можно меньше зависело от зарубежных стран.

Сфера высоких технологий в 2020 году выросла на 20,6%

Министр также рассказал об итогах 2020 года в сфере высоких технологий Армении - программном обеспечении, системах, оборудовании, особо отметив, что в цифры не включены результаты работы операторов связи. Оборот 1228 компаний, работающих в сфере, увеличился на 20,6%, достигнув 198 млрд драмов или более 377 млн долларов по сегодняшнему курсу. Число занятых в сфере сотрудников увеличилось на 22% и составило 18 тысяч 747 человек. Налоги, уплаченные компаниями сферы, в прошлом году выросли на 14%, превысив 41 млрд драмов. Если в 2019 году средняя заработная плата в сфере (без налогов) составляла почти 544 тысячи драмов, то в 2020 году она превысила 580 тысяч драмов. В 2020 году в сферу вошли 192 новые компании, которые получили сертификаты и воспользуются налоговыми льготами. Стартапы армянского происхождения в 2020 году привлекли около 50 млн долларов инвестиций, в основном из-за рубежа.

«Что это означает? Это означает, что в Армении были созданы наукоемкие продукты и компании, которые смогли показать такие результаты, которые стали интересными для венчурных инвесторов, других инвесторов, смогли привлечь около 50 млн долларов инвестиций. Мы надеемся, что в ближайшее время эти цифры увеличатся», - сказал Акоп Аршакян.