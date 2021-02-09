Состоялось заседание экспертной подгруппы правительств России, Армении и Азербайджана

Согласно сообщению Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении, в заседании приняли участие отраслевые чиновники, входящие в соответствующие комиссии трех стран.

Были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием существующей железнодорожной сети в регионе и возможностями автомобильных коммуникаций, для осуществления транзитных перевозок. Стороны обменялись предварительными мнениями по вышеуказанным вопросам.

Как сообщает министерство, по итогам встречи подгруппы продолжат дальнейшее обсуждение вокруг экспертной оценки.

30 января по итогам встречи вице-премьеров России, Армении и Азербайджана Алексея Оверчука, Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева в Москве было принято решение о создании экспертных подгрупп по вопросам железнодорожных и автомобильных перевозок. Планировалось, что первое заседание этих подгрупп состоится до 5 февраля.

Представители властей Армении надеются, что разблокировка дороги Армения-Азербайджан положительно скажется на экономике.