Серьезных столкновений не было, но риск всегда есть - мэр Капана

Он регулярно слышит звуки беспорядочных выстрелов «Результатом таких длительных действий будет война», - говорит он.

На трассе Горис-Капан, а также на межобщинных дорогах Сюника можно увидеть прогуливающихся с оружием азербайджанцев. На дороге из Капана в армянские села Чакатен и Шикаох стоит вывеска «Добро пожаловать в Азербайджан», которую два дня назад замазали краской, но затем азербайджанцы установили новую. То, что все это является нарушением прав мирных жителей, живущих на границе, зафиксировал омбудсмен Армении.

Мэр Капана Геворк Парсян подчеркивает, что серьезных столкновений пока не было, но всегда есть риск, азербайджанские пограничники не имеют права вооруженными выходить на дорогу. «Они всегда должны быть на расстоянии визуального наблюдения от дороги», - сказал он.

16 из 37 сел Капана сейчас являются приграничными.

У мэра есть распечатанная карта после новых корректировок на границе. Он говорит, что они вернулись к советским границам, но, сдав Кубатлы и Зангелан, лишились зоны безопасности и возможности заниматься сельским хозяйством. «Мы потеряли большие возможности, которыми пользовались Сюник и население Сюника», - отмечает Парсян.

4-километровый участок дороги Капан-Чакатен перешел под контроль Азербайджана. Мэр не считает, что дорога, соединяющая два армянских селения, проходила по территории Азербайджана. Карты 30-х, 40-х и 80-х годов показывают иную картину.

«Жители Шикаоха по этой дороге выезжают и возвращаются в свое село, у них теперь есть страх, - говорит глава сельской администрации Наре Казарян. - По возможности мы вызжаем из села вместе, вечером стараемся не ездить».

Житель Шикаоха Самвел Агабекян каждый день ездит по этой дороге, собирает бумаги, чтобы получить боевое оружие. «Я почти каждый день еду в город и возвращаюсь. Мои дети там. Кто будет гарантировать мою безопасность, чтобы я мог отправиться отсюда в Капан без оружия? Поэтому я вынужденно еду, чтобы приобрести боевое оружие для самообороны», - сказал он.



Шикаох сейчас также является приграничным селом, разделительная линия пока неточная, но есть места, где расстояние до Зангеланского района составляет всего несколько шагов.

«Земля не перешла к врагу. У нас нет таких потерь, но она находится непосредственно на границе с врагом. У нас есть 52 гектара земли, из которых 16 гектаров - пастбища, а остальное – пахотная земля», - говорит Наре Казарян.

Пашня возделана, пшеница засеяна, жители не знают, как будут собирать урожай. Скот остался без пастбищ, остается в деревне.

В последние годы в Шикаохе программы реализовывал Германский банк развития, были установлены евроокна, солнечные обогреватели, чтобы сделать село привлекательным местом для туристов. Ежегодно сюда приезжало до 2000 туристов, чтобы полюбоваться памятниками природы Шикаохского заповедника, церквами и хачкарами в этом районе и понаблюдать за передвижениями безоаровых козлов со специального наблюдательного пункта. Все это оживляло село, - говорит Казарян․ - У нас в селе есть дома, которые использовались как гостевые дома. Это был также источник дохода для людей. Жители села могли продавать урожай тем же туристам. Но в сегодняшних условиях все это очень неопределенно».

В Шикаохе сейчас проживают всего 56 семей. Во времена Советского Союза здесь была построена школа на 250 мест, это было перспективное село. Сейчас в школе учатся 6 детей из Шикаоха.

Бывший председатель сельсовета Андраник Маркарян говорит, что в советские годы капанские производства здесь имели филиалы, село процветало, но постепенно людей становилось все меньше, и теперь дорога к ним кое-где отошла азербайджанцам․ «Мы надеялись жить хорошо, надеялись жить безопасно. Есть такое выражение, есть надежда, что лучше еды. Но нас лишили и этой надежды», - сказал он.



У него есть предложения правительству: во-первых, село должно быть обеспечено поливной водой, затем должна быть возможность содержать и кормить животных в хлевах. Вопрос безопасности он будет считать решенным, если будет видеть по соседству не вооруженных азербайджанцев, а мирных жителей.

«Если вы хотите мира, если хотите мирно жить рядом друг с другом, давайте вернем пленных, уберем оружие… Разве между нами и Грузией стоят люди с оружием?» - говорит Маркарян.