Важно понять, о какой интеграции говорит Кочарян - политический комментатор

На днях в интервью «Sputnik Армения» второй президент Армении Роберт Кочарян, помимо заявления о своем возвращении в большую политику, говорил также об углублении отношений с Россией. В нынешних отношениях, по мнению Кочаряна, Армения превратилась в протекторат России.

Бадалян считает, что очень важно понять, о какой именно интеграции говорит Кочарян․ «Это сделало бы разговор еще более предметным. В противном случае, когда говорится о глубокой интеграции, но общественности даже не представляются осязаемые очертания, создается впечатление, что всего лишь подается заявка на услугу России, о чем я говорил. То есть, кто лучше послужит, кто предложит более глубокое подчинение России, ожидая взамен поддержки от России с точки зрения решения политических вопросов в Армении. Все это по сути своей вовсе не ново для Армении. Просто сейчас сложилась ситуация, когда возникает еще одна активная волна, стимул, возможно, с учетом того, что после войны против Арцаха у России появится большее желание поскорее распространить свое сверхвлияние, и этим большим желанием еще быстрее и масштабнее она будет способствовать этим их услугам», - сказал он.

Акоп Бадалян считает на этом этапе важна реакция России на эти заявления. По его словам, тем самым станет также ясно, является ли это инициативой российской стороны или армянского политического поля, ожидающего поддержки со стороны России.

Параллельно с заявлением Кочаряна определенные общественно-политические круги в Армении анонсировали новое движение - «Сильная Армения с Россией: во имя нового союза».