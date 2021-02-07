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Карабах

В Карабахе опровергают сообщения об отказе от дороги Красный Базар-Шуши

Араик Арутюнян

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян опроверг распространяемые сообщения о грядущем упразднении Армии обороны и Министерства иностранных дел. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В последнее время активизировались потоки дезинформации относительно Арцаха [ред. - Карабаха], причем, к сожалению, из армянских кругов. Кому что придет в голову или кому что диктуют узкие личные интересы, то и говорит, не думая, что тем самым преступно играет с судьбой Арцаха и нервами народа», - отметил Араик Арутюнян.

Он также назвал бредом сообщения о том, что армянская сторона, якобы, намерена предоставить азербайджанской дорогу Красный базар-Шуши, а также разрешить установить флаг Азербайджана в Степанакерте. Арутюнян исключил согласие властей Карабаха на «желания внешних и внутренних врагов».

«Официально требую прекратить все спекуляции вокруг Арцаха и эмоций его народа. Все государственные органы работают и будут работать, несмотря на сложные условия», - подчеркнул карабахский лидер, призвав направить усилия на восстановление Карабаха, обеспечение безопасности и возврат пленных и без вести пропавших.

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