В Армении произошло еще одно землетрясение

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

«6 февраля в 00:06 сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в 5 километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в Гегаркуникской и Тавушских областях.

Отметим, что это уже второе землетрясение, зарегистрированное в данной области в течение нескольких часов.