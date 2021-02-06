Состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и России

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой МИД Армении, в продолжение уже состоявшихся контактов и телефонных разговоров министры иностранных дел подробно обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.

Министры Айвазян и Лавров коснулись процесса полного выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября. Министр Айвазян особо подчеркнул важность решения на месте возникшей в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуации.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. В этом контексте стороны коснулись графика консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.