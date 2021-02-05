Военное положение не использовалось с целью разгона антиправительственных протестов – вице-спикер НС

В докладе «Индекс демократии» за 2020 год, опубликованном ранее на этой неделе, Армения значительно ухудшила свои позиции.

Среди 167 стран мира Армения теперь занимает 89-е место, в то время как в 2019 году, через год после «бархатной революции», она занимала 86-е место.

Ален Симонян утверждает, что военное положение не использовалось для задержания лидеров оппозиции и разгона антиправительственных акций протеста.

«Не надо забывать, что именно власть выступила с законодательной инициативой и сняла запрет на проведение митингов, хотя могло этого и не делать. В конце концов, думаю, наши британские партнеры упустили из виду армянские реалии, ситуацию на границах и ежедневную напряженность», - сказал он.

Тем не менее, Армения является лидером в регионе с точки зрения демократии, на один балл опережая соседнюю Грузию и на 6 баллов - Азербайджан. Армения занимает 18 место в Восточной Европе, вместе с Грузией входя в число стран с «гибридным режимом».

В общем рейтинге Грузия ухудшила позиции на два пункта по сравнению с 2019 годом, заняв 91-е место, Азербайджан уже два года подряд занимает 146-е место и входит в число стран с худшей демократией - с «авторитарным режимом».

Лидерами «Индекса демократии» являются Норвегия, Исландия и Швеция, аутсайдерами - Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Северная Корея.