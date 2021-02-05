Несколько армянских позиций близ села Неркин Хндзореск отошли Азербайджану

Жители села восприняли это с обеспокоенностью. Многие считают, что правительство оставило их один на один с азербайджанцами.

«Мы сельские жители, что нам делать. Никто не приходит сверху, чтобы сказать, зачем отступаете․․․ У нас есть депутат, он получил 250 голосов и до сих пор здесь не был. Его зовут Хачатрян Армен. До сих пор он не приехал, чтобы посмотреть, что здесь происходит», - сказал местный житель, служащий в вооруженных силах по контракту.

Другие жители села в беседе с Радио Азатутюн также выражали беспокойство по поводу вопросов безопасности.

«Они [азербайджанцы] сейчас от нас очень близко. Мы, взрослые, не так уж и боимся, но вот дети боятся», - говорит жительница села Асмик Гулян.

В селе проживают и несколько семей, которые переехали сюда, бежав от войны в Нагорном Карабахе. Они намерены остаться здесь, если государство решит хотя бы их жилищный вопрос.