«Еркрапа» во главе с Сасуном Микаеляном созвал расширенное заседание правления и председателей областного совета

Заседание провел председатель правления организации Сасун Микаелян.

В частности, обсуждалась общая ситуация в связи с прошлогодней войной в Нагорном Карабахе, а также участие в ней «Еркрапа», вопросы пополнения председателей комиссий правления организации и избрание правления, другие текущие вопросы.

На заседании присутствовали члены правления: министр обороны Армении, заместитель председателя правления «Еркрапа» Вагаршак Арутюнян, председатель постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андраник Кочарян, генерал-лейтенант Мартин Карапетян, лидер партии «Республика» Арам Саргсян.

Напомним, что в октябре 2020 года в Нагорном Карабахе член правящей парламентской фракции «Мой шаг», председатель «Еркрапа» Сасун Микаелян получил осколочные ранения в ноги и спину.