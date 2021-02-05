Армения придает важность разработке общего подхода к защите внутренних рынков ЕАЭС – Пашинян

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в заседании также приняли участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Республики Кыргызстан Улукбек Марипов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также главы правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС – Узбекистана, Кубы и Молдовы.

После протокольной церемонии фотографирования сначала состоялось заседание межправительственного совета в узком, затем и в расширенном составе.

Премьер-министр Армении в своем выступлении в ходе заседания в расширенном формате, в частности, среди главных итогов прошедшего периода выделил окончательное утверждение стратегии развития союза до 2025 года.

«Надеемся, что текущий год будет плодотворным с точки зрения дальнейшей реализации отраженных в документе направлений развития интеграции. В этой связи мне бы хотелось подчеркнуть важность мер, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере высоких и в частности цифровых технологий.

Армения традиционно активно участвует и поддерживает процесс создания и реализации Цифровой повестки Союза. Мы приветствуем проведение в рамках сегодняшнего заседания Цифрового форума, на котором я имел удовольствие принимать участие. Уверен, что сегодняшний Форум внесет важную лепту в определении приоритетных направлений и эффективных инструментов сотрудничества между нашими странами в сфере высоких и цифровых технологий.

В контексте данной темы хотел бы с удовлетворением отметить удачный запуск пилотного проекта мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Этот проект, старт которому был дан 1 февраля, позволил нам найти взаимоприемлемые решения по вопросу пассажирских перевозок между Арменией, Беларусью и Россией, что имеет весьма существенное социальное и экономическое значение для нашей страны. Очевидно, что этот проект важен также с точки зрения снижения риска распространения короновирусной инфекции и занимает важное место в ряду мер, предпринимаемых с целью борьбы против пандемии», - отметил он.

По мнению Пашиняна, «совершенствование механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, может быть эффективно задействовано для защиты отечественных производителей от негативного влияния возросшего импорта или недобросовестной конкуренции из третьих стран».

«Здесь важен как единый подход, так и конечный результат, выраженный в конкурентоспособности товаров государств союза по отношению к товарам третьих стран», - подчеркнул Пашинян.

Как отметил Пашинян, армянская сторона готова к тесному сотрудничеству с партнерами по интеграции с целью выработки общего подхода в вопросе применения указанных мер.

«В контексте механизмов, направленных на защиту внутреннего рынка союза, следует также рассматривать возможность разработки и внедрения в соответствии с действующими международными договорами механизма ответных мер на территории ЕАЭС.

Мы придаем большое значение тем оценкам и обобщениям, которые приведены в докладе «О макроэкономической ситуации в государствах - членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития». Уверен, что они полезны для анализа финансово-экономической ситуации в наших странах и прогнозирования направлений их движения.

И наконец, хочу поблагодарить за конструктивный подход, проявленный странами ЕАЭС к инициативе Армении по пересмотру перечня стран-пользователей единой системы тарифных преференций. Я с удовлетворением хочу отметить, что вопрос о предоставлении тарифных преференций в отношении товаров и услуг из развивающихся и наименее развитых стран уже внесен в повестку дня нашей организации и в скором будущем получит соответствующее решение на основании принятых нами же критерий.

В завершение, хочу подтвердить готовность Армении приложить усилия в осуществлении приоритетных направлений работы в ЕАЭС, которые обозначены казахстанским председательством, в интересах дальнейшего продвижения евразийской интеграции и развития союза», - заключил глава армянского правительства.

В сообщении также отмечается, что премьер-министры государств-членов ЕАЭС обсудили ряд вопросов повестки дня. В частности, были затронуты вопросы совершенствования механизмов защиты внутренних рынков Союза и о механизме применения ответных мер на таможенной территории ЕАЭС. Утвержден порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах Евразийского экономического союза.

Главам правительств был представлен доклад «Макроэкономическая ситуация в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития». По итогам заседания подписан ряд документов.